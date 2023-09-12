شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة المجتمعات يُسلم أول رخصة بناء على مستوى المدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم المهندس عبد المطلب عمارة "نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن" أول رخصة بناء صادرة لقطعة أرض تم تقنينها بمدينة الشروق، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة لتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لمدينة الشروق وحرصًا.

من جانبه قال قال المهندس على، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن جهاز المدينة، انتهى من إصدار أول رخصة بناء لأراضى التقنين لتكون مدينة الشروق بهذا الإنجاز فى المرتبة الأولى بين المدن الجديدة.

وأضاف أن هذا الحدث الذى أثلج صدور شريحة كبيرة من المواطنين مطمئنهم على حسن سير خطة العمل وفارضًا نفسه على قمة الأحداث فى المرحله الحاليه وتقديرًا للإنجاز.

وأوضح أن المهندس عبد المطلب عمارة "نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن"، قام بتسليم الرخصة لصاحب الشأن تعبيرًا عن سعادته البالغة لهذا الإنجاز الذى أثبت فعليًا أن الملف المار بمراحل عديدة توج المجهود فيه على أرض الواقع بإصدار الرخصة وتمكين حائز الأرض من استكمال حلمه نحو بناء منزلة تحت المظله القانونية.

وأشار المهندس "على سعد" إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التوجيهات والرعاية المباشرة من الدكتور عاصم الجزار "وزير الإسكان" وعبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة وقادة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واعدًا باستمرار الجهد المبذول فى هذا الملف الهام حرصًا على مصالح المواطنين.