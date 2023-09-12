شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: تحويل 40% من عملاء التليفون الأرضي لنظام الدفع المسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن تحويل 40% من عملاء التليفون الارضي إلى نظام الدفع المسبق وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الارضي بعد إضافة الخدمات إلي تطبيق My WE

ونظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي، يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد.

كذلك توضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي، عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.