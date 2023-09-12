شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تعلن إتاحة المكالمات والرسائل الدولية بين مصر وليبيا مجانا لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فودافون مصر، إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال (مكالمات ورسائل) من وإلى ليبيا مجاناً ولمدة ثلاث أيام بدءاً من يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا.

وقتل أكثر من ألفي مواطن في ليبيا بسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة ما أدى إلى تدمير عددا من المنازل والطرق.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتا، كما فرضت وفرضت السلطات الليبية حظر التجوال

وأحدثت العاصفة أيضا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف العديد من الطرق.