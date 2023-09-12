شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها ليسجل 17560 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الثلاثاء 12-9-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية ومنها سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها ليسجل 17560 جنيها و التنمية الصناعية: تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ17 مجمعا.

رئيس الرقابة المالية: تطوير تشريعات لتعزيز الاستدامة فى الأنشطة غير المصرفية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتعزيز مستويات الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك عبر مساعدتها على وضع التنظيم اللازم لتوفير أدوات ومنتجات تمويل مبتكرة تعزز من الاستثمارات البيئية.

جهاز المشروعات: توقيع عقد تمويل جديد بـ150مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر بقيمة 150 مليون جنيه.

وزير السياحة والآثار يعقد عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلى وسائل الإعلام الروسية

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الروسية من بينها روسيا اليوم بالعربي RT Arabic ، وبرنامج نيوز ميكر، وبرنامج جسور، بالإضافة إلى قناة TV BRICS

أسعار النفط تسجل 90.88 دولار لخام برنت و87.62 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 90.88 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.62 دولار للبرميل.

وزيرة التخطيط تشارك فى فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئى والمناخى

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" الذي يُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية،

طارق الملا: مبادرة الرئيس لزيادة محطات الغاز أعطت زخما لاستراتيجية تحويل السيارات للغاز

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء حسام نجيدة نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء محمد أنور رئيس الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، تطوير محطـة تموين الوقود المتكاملة (A1 - غازتك) لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل بزهراء المعادى بمحافظة القاهرة.

التنمية الصناعية: تخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ17 مجمعا

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات حيث استعرض انجازات الهيئة فيما يخص تخصيص وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

انضمام مدينة بدر إلى "K-City Network" وتمويل مشروع لتحويلها لمدينة ذكية

شارك وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية، والمنعقد فى مدينة جويانج بدولة كوريا الجنوبية، بمشاركة ممثلين من الدول الآسيوية والإفريقية، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال المدن الجديدة.

وزير الإسكان يصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراض بالساحل الشمالى الغربى

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمناطق تحت ولاية جهاز تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).

سعر الجنيه الذهب يتراجع 40 جنيها ليسجل 17560 جنيها

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعا بحوالي 40 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية مسجلا 17560 جنيها في تداولات اليوم الثلاثاء، وسط تداولات محدودة على الذهب خلال شهر سبتمبر الجارى.