شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديري الكيماويات": 280 مليون دولار صادرات القطاع للسعودية بنمو 18% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم الجناح المصري والشركات المشاركة في معرض السعودية للبنية التحتية (Saudi Infra Structure) والمقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 11 وحتى 13 من سبتمبر الجاري، ورافقه في الجولة محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس ناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس، وعمرو عادل نائب القنصل التجاري المصري عن التمثيل التجاري، وأكد أبو المكارم أن صادرات القطاع سجلت 280 مليون دولار بنسبة زيادة 18% للسعودية.

وشملت الجولة الشركات المصرية المشاركة وعددها 12 شركة أبدوا إعجابهم بالمعرض والسوق السعودي فكان من بينهم عدد من الشركات التي استكشفت السوق السعودي للمرة الأولى من خلال مشاركتهم بالمعرض.

بحث أبو المكارم والفريق التنفيذي للمجلس في حضور نائب القنصل التجاري مع الشركات المشاركة فرص تواجد منتجاتها في السوق السعودية وضرورة اختراق هذا السوق لاهميته كسوق جديدة لمنتجاتهم وخاصة تلك الشركات التي لم يسبق لها التعاون مع هذا السوق.

عرضت الشركات المشاركة مجموعة من المقترحات والافكار الإيجابية لدعم تواجدها واختراق السوق السعودي وذلك منن خلال إثبات جودة المنتج المصري و خاصة في المشاريع الاستثمارية الجديدة التي أسفر الحديث عنها من خلال المعرض.

وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إقامة معارض مثل هذا المعرض يعد دراسة ميدانية عن السوق يتعرف عليها العارض بنفسه ويختبر منها أهمية هذا السوق مشيرا إلي إعداد المجلس لدراسة تفصيلية قبل المعرض تؤكد أهمية هذا السوق وضرورة التواجد به وتم تعميمها بين الشركات المشاركة لمعرفة نوعية العملاء والقوة الشرائية للسوق السعودي.

وأكد أنه من خلال تلك الدراسة والحضور الفعلي للمعرض تستطيع كل شركة أن تقرر استمرارها في السوق من عدمه وهو مااتضح فعليا من طلب عدد من الشركات مد فترة تواجدها لبعد المعرض لاستكمال أعمالهم.

محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة شدد على ضرورة الدراسة الجيدة للسوق

والشريحة التي تستطيع الشركات المنافسة من خلالها ومطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة، موضحا أنه من أجل ذلك يتعاون المجلس مع التمثيل التجاري بالمملكة العربية السعودية في الإعداد للقاءات ثنائية للشركات الراغبة في مد الإقامة لدراسة السوق والالتقاء بالعملاء المحتملين لهم في المملكة خاصة أن بعض الشركات تحتاج للقاء الشركات السعودية وكذلك الجهات والهيئات التي من شأنها اعتماد المنتجات المصرية.

أضاف مجيد أن الهدف الرئيس والأساسي بمشاركة المجلس في المعرض بالجناح المصري هو مساعدة الشركات للتصدير للسوق السعودي والتعرف على أبرز الشركاء التجاريين والتواصل مع قنوات التوزيع المختلفة كموزعين ووكلاء ومستوردين وأن يكون ذلك اكتشاف للسوق الذي يتميز بالقوة الشرائية العالية والتوسع المستمر.

وكشف المجلس أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية سجلت حوالي 240 مليون دولار محققة معدل نمو قدره 18% مقارنة بالعام السابق ومن أهم القطاعات التي حققت معدل نمو الأحبار والدهانات والتي حققت معدل نموقدره 26 % ويليها المنتجات الورقية محققة معدل نمو 18% وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20% والكيماويات المتنوعة 110 % والزجاج والعبوات الطبية بعدل نمو 47% وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

وتعد المملكه العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية كما أنه أيضا من العوامل المساعدة وجود أكبر جالية مصرية تصل إلى حوالي 2ونصف مليون مواطن مما يمثل آداه تسويقية بالغة الأهمية حيث أنه يعطي دفعة للمنتج المصري بالمملكة وشريك تجاري رئيسي لمصر فضلا عن البعد الثقافي والجغرافي والتاريخي.