شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "الاتصالات" بنسبة 1.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%.

كما تراجعت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.6%، وقفز قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، واستقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 622.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 5.48%، واستحوذت المؤسسات على 31.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 562.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 2.5 مليون جنيه، 160.5 مليون جنيه، 398.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 19144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 23077 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8016 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5558 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 5475 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة.