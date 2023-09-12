شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 12-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 12-9-2023.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وريكاب للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 622.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.47%، والعرب على 5.48%، واستحوذت المؤسسات على 31.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 562.6 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 2.5 مليون جنيه، 160.5 مليون جنيه، 398.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 19144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 23077 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 8016 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 5558 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 5475 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.29%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.50%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 23.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.22%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.43%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 7.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.19%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 2.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 38.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.36%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.751 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.

- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.377 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.33%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%.