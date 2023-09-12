شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع.. وتخصيص 3049 وحدة صناعية جديدة بـ17 مجمعا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 التى أعدها وقدمها الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، عددا من أهم الأخبار الاقتصادية منها استمرار تراجع اسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى فى السوق، حيث يواصل الذهب التراجع اليوم بالسوق المصري خلال تداولات الثلاثاء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2195 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 2509 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2195 جنيها.

عيار 18 يسجل 1881 جنيها.

عيار 14 يسجل 1463 جنيها.

الجنية الذهب تراجع بحوالي 40 جنيها مسجلا 17560 جنيها

كما استعرض عبد الحليم سالم انهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.292 تريليون جنيه.

وافتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطوير محطـة تموين الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل

وأكد الملا، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيادة عدد محطات ومنافذ التموين بالغاز الطبيعى أعطت زخماً كبيراً ودعماً لاستراتيجية الدولة وخطط وجهود مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود بيئى نظيف ومستدام ومنخفض التكلفة بالسوق المصرى، لافتاً إلى نجاح الخطة التنفيذية للمبادرة التى ينفذها قطاع البترول فى تشغيل وتجهيز وتطوير 915 محطة تموين بالغاز الطبيعى وجارى الانتهاء من باقى المحطات للوصول إلى ألف محطة.

وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال استعراضه لتقرير حصاد إنجازات الهيئة خلال عام عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات حيث استعرض انجازات الهيئة فيما يخص تخصيص وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

واستعرض رئيس الهيئة موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا تم انشاءهم بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية. وأعلن عبد الكريم أنه طبقا للتقرير فقد قامت الهيئة خلال عام 2023 بتخصيص 3049 وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات، وذلك بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي بلغت 1383 وحدة.