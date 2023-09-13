استقرار أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق عند 65 جنيها والبلدى تنخفض لـ100 جنيه

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار الدواجن البيضاء استقرارها فى الأسواق حيث يبلغ سعر الكيلو فى المزرعة 55 جنيها وتباع للمستهلك من 65 - 68 جنيهًا بينما تراجع سعر البلدى لـ95 جنيهًا داخل بورصة الدواجن و100 جنيه للمستهلك، والساسو بـ92 جنيهًا فى المزرعة و99- 100 جنيه فى الأسواق، والأمهات بـ63 جنيهًا.

أما أسعار أجزاء الدواجن فقد بلغ سعر كيلو الأوراك 75 جنيهًا للكيلو والدبابيس بـ70 جنيهًا والبانيه من 155 لـ160 جنيهًا والأجنحة بـ55 جنيهًا.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى فى إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأكد القصير، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

‏‎وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصيًا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.