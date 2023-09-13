"متلايف" ترعى مؤتمر شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين تحت عنوان "صناعة التأمين: المضي قدمًا نحو تخطي العقبات"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة متلايف لتأمينات الحياة -إحدى كبرى شركات التأمين في مصر- المشاركة في رعاية النسخة الخامسة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندفو)، والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، بمشاركة نحو 1000 مشارك من قادة صناعة التأمين في كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية وشركات الوساطة العالمية بالإضافة إلى نخبة من قيادات السوق القائمين على صناعة التأمين في مصر.

حرصت شركة متلايف لتأمينات الحياة، على رعاية مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين، للعام الثالث على التوالي، في ضوء إيمان "متلايف" بأهمية زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب تعزيز التواصل بين أطراف صناعة التأمين محليًا وإقليميًا للتعرف على الاتجاهات الحديثة في هذه الصناعة، والاستفادة من التجارب المتقدمة في التحول الرقمي، واستخدام أحدث الحلول التكنولوجية لزيادة معدلات التغطية التأمينية وتحقيق الانتشار، وتلبية متطلبات العملاء في منتجات تأمينية مبتكرة.

كما حرصت "متلايف" على رعاية النسخة الخامسة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين، والتي تعقد تحت عنوان "صناعة التأمين: المضي قدمًا نحو تخطي العقبات"، لتناولها على مدار 3 أيام العديد من الموضوعات التي تشغل القائمين على صناعة التأمين في مصر أبرزها التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل في مصر، وكيفية التخفيف من التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث الطبيعية، والتحديات والاستراتيجيات لتطوير نظام للتأمين بشكل تكنولوجي مستدام، وذلك حتى يتم مناقشة أحدث التطورات الخاصة بهذا الموضوع وإطلاع سوق التأمين عليها.

قال هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين يمثل منصة للعاملين بقطاع التأمين في مصر، لتبادل الخبرات ووجهات النظر بشأن الملفات المطروحة محليًا، والتعرف على أحدث التوجهات في صناعة التأمين إقليميًا وعالميًا، ودراسة أفضل التجارب في الرقمنة وتطبيق التكنولوجيا لنقل ما يناسب منها للسوق المصري، بهدف زيادة معدلات نمو التأمين بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطنى.

أضاف أن شركة متلايف تحرص على رعاية مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين؛ لتعزز من دورها في نشر الوعي التأميني، وإتاحة الفرصة للارتقاء بالكوادر البشرية العاملة بالقطاع لضمان تحقيق مستويات تنمية مستدامة بصناعة التأمين، كما تشارك "متلايف" بفعالية خلال جلسات المؤتمر عبر استعراض أبرز المنتجات المالية المبتكرة التي ساهمت في جذب المزيد من العملاء الجدد للقطاع، والخطوات المحققة في التحول الرقمي سواء داخليًا أو في التعامل مع العملاء وتأثير هذا التحول في تيسير تقديم الخدمات وكفاءة أداء العمليات التشغيلية للشركة، كما تطرح الشركة رأيها في التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وقطاع التأمين بوجه خاص.

ومن المقرر أن يدير هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، الجلسة الافتتاحية بعنوان "التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل في مصر" في اليوم الأول لمؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين، ويشارك في الجلسة كل من السيدة مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل والأستاذ إبراهيم سلامة، نائب أول للرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة GEN RE والأستاذ جوردان الزغبي، الخبير الاقتصادي في مجال التأمين.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين، الإعلان عن مسابقة "عزة عارفين للأبحاث" وتعتبر المسابقة البحثية جزءًا هامًا من فعاليات الملتقى وإحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي.