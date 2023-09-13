شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الفرص الاستثمارية بمصر والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الأجنبى، مشيرا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهود المبذولة لبناء المهارات الرقمية لتوفير كفاءات شابة تلبى احتياجات هذه الشركات، وتعزيز قدراتها التنافسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد هو الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 أعوام متتالية نتيجة لتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التى تستهدف تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتوطين صناعة الإلكترونيات.
ومن جانبهم؛ أشاد مسئولو الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى من الحاضرين بالاجتماع بمناخ الأعمال فى مصر.
حضر اللقاءات السفير معتز زهران سفير مصر فى واشنطن، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور يحيى إسماعيل مستشار الوزير لصناعة الالكترونيات، والمهندس ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت للولايات المتحدة الأمريكية والتى تستمر على مدار أربعة أيام، لبحث تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب المزيد من الاستثمارات.
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