أخبار البورصة اليوم الأربعاء 13-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 13-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.303 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.





البورصة تربح 11 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.303 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 486 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.4 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.25%، والعرب على 6.96%، واستحوذت المؤسسات على 28.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.4 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 130.3 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 19361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 23337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5608 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 5741 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عدد 150 ألف سهم، 168 ألف سهم، 58.2 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي 11.3 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبنك قناة السويس، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 33.2 ألف سهم، 120.1 ألف سهم، 303.2 ألف سهم، 73.8 ألف سهم، 95 سهم، 100 ألف سهم، مليون سهم، 179.5 ألف سهم، 10.6 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عدد 9574 سهم، 111 ألف سهم، 69.6 مليون سهم، على التوالي.

شركة أي فاينانس

أعلنت شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تخصيص 87 مليون جنيه للاستثمار في الشركات الناشئة، و365 مليون جنيه كنفقات رأسمالية لعدة مشروعات بالمجموعة، وتمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بنحو 4 ملايين دولار، وتخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة المجموعة في رأس مال E-health لإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر، ويتبقى من حصيلة الاكتتاب 1.8 مليار جنيه.

أضافت أن الشركة استمرت في توفير النفقات الاستثمارية لتمويل البنية التحتية اللازمة لتمويل عدد من المشروعات القومية ومنها تمويل البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ البوابة الإلكترونية لأكثر من 66 موقعًا أثريًا، وجاري التفاوض على التوسع في العديد من المواقع الأثرية الأخرى، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة.





كوبر للاستثمار قالت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، إن الشركة حصلت على مخالصة نهائية من بنك مصر، أقر فيها بالتخالص نهائيًا عن المديونيات وإبراء ذمة الشركة، وإنهاء كافة النزاعات والقضايا.