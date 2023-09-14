شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات المعدنية: مجمع إنتاج مسطحات الصلب سيوفر فرص عمل ويصدر لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قائلا:" يتم عمله بنظام المناطق الحرة، ويتميز بتكامل الوحدات الإنتاجية من استيراد الخامة حتى إنتاج منتج كامل".

وأضاف محمد حنفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، المشروع سيضم قوى عاملة كبيرة وعلى أرض مصرية، وكل استهلاكات المرافق التى يحتاجها ستكون من مصر.

أوضح محمد حنفى أن اختيار المكان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتاز بأن الإجراءات أقل بكثير والمنطقة مرفقة وكل ما يطلبه المستثمر متوفر بها، وتوفير الشروط والإلتزامات لشراء وتصدير المنتج، لافتا إلى أنه من السهل التصدير لأوروبا.