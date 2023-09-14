شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد العقبي المستشار الاعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمنتدي الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثانية عشر بأمارة الشارقة ببحث حول دور، استخدام الحسابات الرسميه للمؤسسات الحكومية علي منصات التواصل الاجتماعي في التعامل مع الأزمات الاعلامية

واستعرض العقبي خلال جلسة عقدتها منصة باحثون التابعة الذراع البحثي للمنتدى الدولي للاتصال الحكومى، أهم ملامح التواجد المصري علي منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد حسابات المصريين حوالي 180مليون حساب علي جميع المنصات يملكها حوالي 50 مليون مواطن.

واستعرض كذلك عدد من الحسابات الحكومية علي منصات التواصل الاجتماعي من خلال تحليل مضمون لحسابات عشرة وزارات بالحكومة المصرية واجراء مقابلات متعمقه مع المسؤلين الاعلاميين بهذة الوزارات حول استخدام المنصات المختلفة في التعامل مع الازمات وأهم الاستيراتيجيات المستخدمة في التعامل مع الازمات

واظهرت نتائج البحث زيادة الدور الذي تلعبة حسابات المؤسسات الحكومية علي منصات التواصل الاجتماعى في ادارة الازمات الاعلامية وأنها اصبحت أكثر ملائمة للتعامل مع الازمات المستحدثه.

كما اظهرت النتائج أن الفيس بوك وتويتر الاكثر استخداما في التعامل مع الازمات من خلال الوزارات المختلفه كما اظهرت النتائج ضرورة التكامل ببن الرسائل الصادرة عن المؤسسات الحكومية عبر الوسائل التقليديه وتلك المنشورة علي منصات التواصل الاجتماعي.

كما كرم المنتدي الدكتور محمد العقبي علي مساهمته البحثية ضمن أهم المشاركين بالمنتدي من الرموز الاعلامية والباحثين من اكثر من ١٠ دول حول العالم.