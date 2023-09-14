شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: مجلس الوزراء يعقد سلسلة اجتماعات مع الغرف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر في اتحاد الصناعات، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يبدأ سلسلة من الاجتماعات مع الغرفة الصناعية المختلفة، بدءاً من الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخدم القطاعات الصناعية والإنتاجية وعلى رأسها احتياجات القطاع الصناعي الفترة المقبلة وزيادة مسامتها في الناتج المحلي وغيرها من الملفات ذات الصلة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي يأتي على رأس قائمة بنود الاجتماعات المرتقبة والتي ستتم مع كافة الغرف الصناعية.

مؤخرًا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الإعفاءات للقطاعات الإنتاجية من كافة أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وتستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بحسب مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية وتأتي هذه الإعفاءات الضريبية شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها ثلاث سنوات، كما سيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعات محددة حسب حجم الاستثمارات الأجنبية ووفقا للضوابط التي لم تعلن بعد والتي سيحددها مجلس الوزراء.

وتم الإعلان عن حافز خاص بإنجاز المشروع قبل موعده النهائي، وسيكون بإمكان المستثمرين والشركات استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأراضي المخصصة لهم، حال تنفيذ مشاريعهم في نصف الإطار الزمني المحدد لها، طبقا للبيان، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.