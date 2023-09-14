شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياطى سلعى ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه رغم التطورات العالمية المتلاحقة وأزمة الحرب الأوكرانية إلا أن الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأدت هذه الخطوات إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن حرص الحكومة على مساندة الفلاح وتيسير العمل لمنظومة المخابز طوال الوقت وتوفير الدقيق كافة المخابز البلدية على مستوى الجمهورية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى 275 مليون رغيف يوميا وصرفهم للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف حيث تتحمل الحكومة فارق تكلفة إنتاج الخبز.

وأشار إلى أن مخزون القمح لدى وزارة التموين يتجاوز الـ 6 أشهر، حيث إن التيسيرات التى اتخذتها وزارة التموين هذا العام وصرف مستحقات المزارعين أولا بأول ساهمت فى زيادة معدلات توريد القمح المحلى.