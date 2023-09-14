شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الأوروبي يجتمع اليوم ليحدد أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي لحسم أسعار الفائدة اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 وسط توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه للمرة العاشرة على التوالي، وذلك في ظل توقعات البنك أن تظل معدلات التضخم أعلى من 3% العام المقبل.

في المقابل قال بنك UOB، إن التحركات المستقبلية لسياسة البنك المركزي الأوروبي كانت غير واضحة بشكل كبير باجتماع البنك الأخير في يوليو؛ لكن موقف المركزي الأوروبي تحول إلى محايد صريح؛ بعدما كان البنك يتحيز نحو التشديد النقدي.

وأشار البنك في توقعات إلى أن المركزي الأوروبي من المرجح أن يتوقف بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة باجتماعه المرتقب اليوم الخميس؛ مع إبقاء الخيارات مفتوحة على مدار الاجتماعات المقبلة.

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يجتمع مرة واحدة شهريًا لتحديد سعر الفائدة ويعتمد قرار تحديد سعر الفائدة في الغالب على مؤشرات التضخم لأن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو تحقيق استقرار السعرويسجل السعر الحالي للفائدة في أوروبا 4.25%