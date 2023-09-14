شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 600 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 19472 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 23460 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 8153 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3841 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 5647 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 5746 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية.

كما قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر العلميات بعض العمليات المنفذة على أسهم شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وشارم دريمز للاستثمار السياحي خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 500 ألف سهم، وباعت إدارة البنك المصري الخليجي 29.5 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير عدد 4576 سهم، 233.5 ألف سهم، 312.5 ألف سهم، 28.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي، وسبيد ميديكال عدد 400 ألف سهم، 2177 سهم، 70.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي حديد عز، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 1300 سهم، 43 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بيع المساهم ماهر أنور محمد إبراهيم عدد 100 ألف سهم بسعر 2.2 جنيه بقيمة إجمالية 220 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 4.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 876.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 14.6%، وبلغ صافي الربح 119.2 مقارنةً مع 89.7 مليون جنيه بنسبة نمو 32.9%.

في سياق آخر قال بنك البركة مصر، إنه حصل على تمويل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ 30 مليون دولار.