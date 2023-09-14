شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبة العامة للذهب تبحث تسهيلات معرض الذهب والمجوهرات "نبيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا ضم اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين وكمال جابر مدير جمرك مركز المعارض والمؤتمرات وأعضاء مجلس إدارة الشعبة والشركة المنظمة للمعرض وذلك بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث مجموعة من التسهيلات الجمركية لتشجيع العارضين الدوليين علي المشاركة بالمعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو" في نسخته الثالثة ومناقشة كافة الفرص والمعوقات لتطوير النسخة الجديدة من المعرض الذي أصبح أحد أهم المحافل بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أوروبا لتجارة المشغولات الذهبية.

وقال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتعميق الطبيعة الدولية للمعرض في نسخته الجديدة والتي من المقرراطلاقها في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل نظرا لنجاح النسختين الماضيتين من المعرض من تحقيق سمعة طيبة للمشغولات الذهبية المصرية بالأسواق الدولية كما نجح المعرض في أن يفرض نفسه علي الساحة الدولية كواحد من أهم المعارض الدولية لتداول الذهب والمشغولات الذهبية، مؤكدا علي تضافر الجهود مع الشعبة للخروج بنسخة جديدة تليق بما تتخذه مصر من خطوات تنموية ودعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية.

ومن جانبه قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن اللقاء قد تناول بحث مجموعة من التسهيلات الجمركية لتسهيل دخول وخروج معروضات الوفود الأجنبية لتشجيع العارضين الدوليين علي المشاركة.

وأشار إلى أن المشاركة الدولية ليست لوضع منافس للمنتج المصري وإنما هي إحدى أهم وسائل عرض التجارب الدولية علي المنتج المصري لتحسين نوعية وكيفية الإنتاج والاطلاع علي أحدث التطورات الإنتاجية بالأسواق الدولية، كما تتيح فرصا كبيرة أمام المصانع المصرية لتصدير منتجاتها من المشغولات الذهبية للأسواق الخارجية.

وأضاف جيد أن شعبة منتجي وتجار الذهب بدولة تركيا قد بدأت في الترويج للمعرض المصري عبر صفحتها الرسمية لتشجيع المنتجين من تركيا والدول المجاورة علي المشاركة.

شارك باللقاء المهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة والمهندس أحمد رفيق عباسي وممدوح عبد الله مسعد وسعيد سليمه والمهندس أحمد الموردي وخالد المنزلاوي أعضاء مجلس إدارة الشعبة وكريم شلبي المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض.