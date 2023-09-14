شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط القومى" يستعد لإطلاق مؤتمر تمكين المرأة لتشارك بفاعلية فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي السفيرة أمل الحمد مستشار مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت والدكتورة أفنان الشعيبي المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والسفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، وقد عُقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الإعداد لمؤتمر المرأة المزمع إقامته بالتعاون بين الجهات الثلاثة، وذلك يومي 9 و10 ديسمبر المقبل تحت عنوان "تمكين المرأة لمشاركة فاعلة في التنمية" بمقر معهد التخطيط القومي بالقاهرة.

القاهرة - سامية سيد - أشرف العربي: مؤتمر" تمكين المرأة لمشاركة فاعلة في التنمية" يأتي في إطار الحرص على تحسين أوضاع المرأة العربية في ضوء فكر إصلاحي أصيل

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف العربي أن المؤتمر يأتي في إطار الحرص على تحسين أوضاع المرأة العربية في ضوء فكر إصلاحي أصيل، للوصول إلى أفضل السياسات التي يمكن من خلالها تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة في الدول العربية، من خلال رفع الوعي وتوسيع دائرة الحوار.

وفي سياق متصل أشارت السفيرة أمل الحمد إلى أن مؤتمر المرأة العربية يأتي امتداداً للشراكة المتميزة في عدة مجالات بين كلا المعهدين، منوهةً إلى ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بزيادة الوعي والمعرفة حول قضايا المرأة العربية، واتخاذ إجراءات يمكن من خلالها تحقيق التغيير الإيجابي بما يعزز دور المرأة في خطط وبرامج التنمية بشكل عام.

هذا وأعربت الدكتورة أفنان الشعيبي عن سعادتها بتعاون منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع معهد التخطيط القومي في إطلاق هذا الحدث الهام، مشيرة إلى أن المؤتمر يعد فرصةً لاستخلاص سياسات وطرح خيارات بديلة لدعم دور كل مؤسسات المجتمع بهدف القضاء على كافة صور وأشكال التمييز ضد المرأة وتشجيع فرص الاستثمار والادخار ودحض الممارسات الاجتماعية الخاطئة ضد المرأة، بما يعزز قدرتها على الصمود في الدول العربية والإسلامية.

ويأتي انعقاد مؤتمر "تمكين المرأة لمشاركة فاعلة في التنمية" بمشاركة نُخبة متميّزة من سيدات العمل التنفيذي وسيدات أعمال رائدات بمصر ودول مختلفة، بما يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في العمل القيادي والتنموي التي يمكن من خلالها ضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة.