شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس تشارك فى الفعاليات الافتتاحية لقمة الحزام والطريق بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن وفد مصري رفيع المستوى، في الفعاليات الافتتاحية لقمة مبادرة الحزام والطريق المقامة بهونج كونج، وذلك تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج، وتمهيدًا لانعقاد قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل بمشاركة زعماء العالم.

وعلى هامش الفعاليات، التقى الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، والسفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، مع ممثلي مؤسسة الصين الدولية لرأس المال الاستثماري (CICC)، وهي أكبر بنك استثماري في الصين، ومقرها هونج كونج، وتعمل في مجال الخدمات المالية الاستثمارية، بما في ذلك الاستثمار المصرفي وإدارة الأصول ووساطة الأوراق المالية في الصين وخارجها، تناول اللقاء التعريف بالمنطقة الاقتصادية والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، والميزات التنافسية للموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة على البحرين الأحمر والمتوسط ضمن مبادرة الحزام والطريق، وناقش الجانبان إمكانية التعاون في سبيل اجتذاب الشركات الصينية الرائدة في قطاعات مستهدف توطينها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء قطاع صناعة السيارات خاصة الكهربائية والصناعات المغذية لها، وكذلك صناعة الأدوية والمادة الفعالة والأجهزة الطبية، بالإضافة للهيدروجين الأخضر وتم استعراض التجمعات الصناعية المتكاملة التي تخصصها المنطقة الاقتصادية لهذه الصناعات، وكذلك مناقشة إمكانية تقديم المؤسسة الصينية لتسهيلات تمويلية للشركات الصينية لإقامة مشروعات لها بالمنطقة الاقتصادية.

كما التقى الوفد بنيكولاس هو، مفوض حكومة هونج كونج لمبادرة الحزام والطريق، وتطرق اللقاء للفرص التي تتيحها المبادرة للدول الواقعة على طريق الحرير وما تتضمنه من مشروعات للبنية التحتية، وتيسير التجارة، وتعزيز التكامل المالي، وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تطرق اللقاء للحديث عن أهمية محور قناة السويس ضمن المبادرة، خاصة في ضوء الخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم حركة التجارة العالمية من خلال الموانئ التابعة لها وعلى رأسها خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر، كما تمت الإشارة إلى دور الشركات الصينية في موانئ المنطقة مثل تحالف هاتشيسون وكوسكو وسي إم إيه المسؤول عن إدارة وتشغيل أحد الأرصفة بميناء السخنة باستثمارات 600 مليون دولار، في إطار الدور الفاعل الذي تلعبه هونج كونج في قطاع الخدمات المالية واللوجستية والموانئ، وضرورة تعزيز التعاون بين حكومة هونج كونج والمنطقة الاقتصادية في هذا المجال.

وتجدر الإشارة إلى قيام وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة ترويجية في الصين وهونج كونج مايو الماضي، تضمنت العديد من اللقاءات مع مجتمع المال والأعمال الصيني، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من العقود ومذكرات التفاهم في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك في ضوء العلاقات المصرية الصينية التي تمر بمرحلة تحول تاريخية في عهد الزعيمين المصري والصيني، والتي انعكست بشكل واضح في الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال عام 2014.