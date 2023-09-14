شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "العقارات" بنسبة 4.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 4.2%، أعقبه قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، يليهما قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والموارد الأساسية، والبنوك بنسبة 1%، وقفزت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%.

كما صعد قطاعا خدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم: الخدمات المالية غير المصرفية، والتجارة والموزعون، ومواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.2%، 0.2%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.314 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 690.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 69.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 25.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 152.1 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.1 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، 119.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 19540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 23530 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 8180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 5704 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.