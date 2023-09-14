شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار المنتجين بأمريكا يخالف التوقعات ويرتفع 0.7% في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.7% في أغسطس، المعدل موسمياً، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في يوليو، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الخميس. وكان هذا المكسب الشهري أعلى من تقديرات مؤشر داو جونز لزيادة قدرها 0.4%.

وتعد الزيادة في أغسطس، الأعلى، منذ ارتفاعه بنسبة 0.9% في يونيو 2022. وعلى أساس غير معدل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.6% خلال الـ 12 شهرًا.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%، وذلك تماشياً مع التقديرات. (وكالات)