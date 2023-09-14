شكرا لقرائتكم خبر عن 30% نمو عدد الشركات السويسرية في مركز دبي للسلع المتعددة خلال عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

التجارة الثنائية

توطيد الروابط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”أعلن مركز دبي للسلع المتعددة اختتام أول نسخة من جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» بنجاح في سويسرا. وفي إطار هذه الحملة الترويجية، التي انطلقت فعالياتها في مدينتي جنيف وزيورخ، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من قادة الأعمال والشركات في سويسرا، وسلّط الضوء على بيئة الأعمال الفريدة التي توفرها دبي للشركات التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها عالمياً.وأعلن المركز نمو عدد الشركات السويسرية المُسجلة بنسبة 30% خلال عامين. وتضطلع سلسلة الجولات الترويجية «وجد من أجل التجارة» التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة بدور حيوي في الترويج لدبي مركزاً تجارياً مزدهراً، حيث نجح المركز في استقطاب 1,456 شركة جديدة خلال النصف الأول 2023، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 23,000 شركة.شارك في هذه الجولة الترويجية، التي أقيمت بالشراكة مع مجلس الأعمال السويسري في دولة الإمارات والمجموعة السويسرية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مركز دبي للسلع المتعددة الذين سلّطوا الضوء على سهولة ممارسة الأعمال في دبي انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، وسط حضور قادة الأعمال والشركات من مختلف القطاعات. وخلال هذه الجولة الترويجية، استعرض المركز البنية التحتية المتطوّرة في دبي والمصممة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، كما أبرز المعروض القوي من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الصناعات والتجارة، المدعومة بمجموعة واسعة من الخدمات والمناخ الملائم للأعمال، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة.وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وسويسرا حالياً الـ21 مليار دولار، وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأكثر أهمية لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط. وتضم منطقتنا الحرّة في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 400 شركة سويسرية، ما يجعلها وجهة الأعمال المُفضلة للشركات السويسرية المتعددة الجنسيات وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسّطة، الأمر الذي يرسخ مكانة المركز كرافد رئيسي لنمو حجم الاستثمارات والتجارة الثنائية بين البلدين. وقد شكلت النسخة الحالية من الجولة الترويجية فرصة لمواصلة تعزيز روابطنا التجارية الوطيدة مع مجتمع الأعمال السويسري، خصوصاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة».وقالت الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري: «تمتد بين دولة الإمارات وسويسرا علاقات قوية وتاريخ طويل يتسم بالتبادل الثقافي والمعرفي والعلاقات الدبلوماسية والصداقة الدائمة. وتستمر هذه الروابط القوية في النمو والازدهار خصوصاً في ضوء هذا العام الذي تخللته سلسلة من الزيارات الرسمية والتعاون الثنائي بين البلدين، ما عزز بُعد العلاقات الاستراتيجية والشراكات الثنائية في مجموعة متنوعة من المجالات التنموية والاقتصادية والمالية التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين. وإنني سعيدة بمشاركتي في هذه الجولة الترويجية، التي تروّج للفرص الاستثمارية في دولة الإمارات، كما تسلّط الضوء على آفاق النمو والمقومات الواعدة التي يمكننا تقديمها للشركات السويسرية. ويشكل التعاون والابتكار محورين أساسيين ضمن الجهود المبذولة لتوطيد الروابط الثنائية بين البلدين وتعزيز النمو الاقتصادي، ما يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار».وقال مايكل لين، الرئيس لمجلس الأعمال السويسري بدولة الإمارات: «تُعد دولة الإمارات لاعباً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، وقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها على الخريطة العالمية كمركز رائد للتجارة والأعمال. وتأتي شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة انطلاقاً من رغبتنا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار. ونحن على قناعة تامة بأهمية هذه الجولة الترويجية التي عززت معرفة مجتمع الأعمال السويسرية بآفاق الفرص المتنوعة في دبي، والتي يمكن اغتنامها لتوسيع عملياتها في المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة».