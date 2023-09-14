شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل مكاسبها بدعم من بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الخميس، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس، والتي جاءت أفضل من المتوقع.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.4%. وارتفع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» 0.5%، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» 0.5%.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس أفضل من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 0.7%، أي أكثر من الزيادة البالغة 0.4% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت «داو جونز» آراءهم. ومع ذلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2%، وذلك تماشياً مع التقديرات.

كما جاءت مبيعات التجزئة لشهر أغسطس أفضل من المتوقع، حيث قفزت بنسبة 0.6% مقابل زيادة بنسبة 0.1% توقعها الاقتصاديون. وباستثناء السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% الشهر الماضي، أي أكثر من الزيادة المتوقعة البالغة 0.4%.

وارتفعت أسهم «تيسلا» 1%، و«أبل» 0.33% وتراجعت أسهم شركة «إتش بي» 3.44% بعدما خفضت شركة «بريكتشار هاثوي» التابعة للمياردير وارن بافت حصتها دون مستويات 12%. وتمتلك الشركة حالياً 11.7% من أسهم «إتش بي» بقيمة سوقية 3.3 مليار دولار.

رفع الفائدة

في مكان آخر، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس، للمرة العاشرة على التوالي، لكنه أشار إلى أن التضخم يتراجع وقد يكون بالقرب من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

وتظهر بيانات تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية، اعتباراً من الأربعاء، احتمالاً بنسبة 97% لبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش» من «سي إم إي».

وحتى لو أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة هذه المرة، فمن المرجح أن تستمر الأسواق في التقلب بالأشهر المقبلة. في الواقع، تُظهر بيانات تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية احتمالاً بنسبة 40% تقريباً بارتفاع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر. (وكالات)