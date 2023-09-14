شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تحتفل بـ 63 عاماً من دعم استقرار سوق النفط العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالذكرى الـ63 على تأسيسها عام 1960. وقالت «أوبك»، في بيان، أنه خلال الفترة بين 10 إلى 14 سبتمبر 1960، اجتمع ممثلون من خمس دول منتجة للنفط في بغداد لتأسيس منظمة «أوبك»، حيث مثل هذا الإنجاز التاريخي بداية فصل جديد في صناعة النفط.

وسُرعان ما انضمت إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة دول أخرى منتجة للنفط، بهدف دعم استقرار سوق النفط وحماية حق جميع الدول في ممارسة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية من أجل التنمية.

ودعت منظمة أوبك على مدار 63 عاماً، إلى التعاون والحوار واحترام الآخرين، إضافة إلى ضرورة التصدي للتحديات بطريقة جماعية، وهو ما يظهر جلياً من خلال تعاون المنظمة مع 10 دول منتجة غير أعضاء فيها لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وقال هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن «أوبك» هي منظمة فريدة من نوعها، حيث عملت جاهدة على مدار أكثر من ستة عقود، لدعم استقرار سوق النفط من أجل جميع المنتجين والمستهلكين، وأيضاً بهدف دعم الاقتصاد العالمي عموماً، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

وأضاف الأمين العام «تاريخ منظمة أوبك مليء بالإنجازات. نحن ممتنون لدعم دول الأعضاء وعائلة أوبك بأكملها. أنا واثق بأن أفضل أيام المنظمة تنتظرنا في المستقبل». (وام)