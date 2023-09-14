شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتعافى و«المصري» يعزز مكاسبه في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، في جلسة نهاية الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» 0.29% إلى 11154.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 233 مليون سهم.

وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 1.31% إلى 22,808.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.5 مليون سهم.

الكويت

وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 0.10% إلى 7029.12 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 183 مليون سهم، عبر 11964 صفقة نقدية، بقيمة 54.4 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 0.18% إلى 5775 نقطة، من خلال تداول 80.2 مليون سهم، عبر 4335 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.08% إلى 7705.16 نقطة، من خلال تداول 102.7 مليون سهم، عبر 7629 صفقة بقيمة 43.3 مليون دينار.

البحرين وقطر

وفي البحرين، ارتفع مؤشر البحرين العام 0.09% إلى 1,931.48 نقطة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 725.40 نقطة، محافظاً على إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 701,148 سهماً بقيمة 349,997 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 43 صفقة.

وفي قطر، انخفض المؤشر العام لبورصة قطر 0.48%، إلى 10319.28 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 305. 858 مليون سهم، بقيمة 1.106 مليار ريال، نتيجة تنفيذ 25,973 صفقة.

وفي سلطنة عُمان، ارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.32% إلى 4725.90 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.053 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.92% إلى 19540.33 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.69% إلى 3839 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً والذي زاد بنحو 0.73% ليبلغ مستوى 5649.37 نقطة.