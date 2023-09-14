شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذّر من «أثر سلبي» للتحقيق الأوروبي في دعمها للسيارات الكهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت الصين، الخميس، من أن التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي في الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية سيكون له «أثر سلبي» في العلاقات التجارية بين الاتحاد وبكين.

وأفاد بيان لوزارة التجارة الصينية أن «الجانب الصيني يعتقد أن إجراءات التحقيق التي يقترحها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حماية صناعته تحت شعار المنافسة العادلة، وسيكون لها تأثير سلبي في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي».

واعتبرت الوزارة في بيانها أن التحقيق هو «تدبير حمائي صريح من شأنه أن يعطل بشكل حاد سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي».

والأربعاء أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بضغط من فرنسا، فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، في خطوة رحّبت بها الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تندّد بمنافسة غير عادلة.

وحثّت الصين في بيان الاتحاد الأوروبي على الحوار والتشاور مع الجانب الصيني، وإشاعة مناخ عادل غير تمييزي للسوق من أجل التطوير المشترك لصناعة السيارات الكهربائية بين الصين والاتحاد الأوروبي. (أ.ف.ب)