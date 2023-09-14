شكرا لقرائتكم خبر عن 267 مليون درهم شراءً أجنبياً بالأسهم في 3 جلسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

كشفت بيانات أسواق الأسهم الإماراتية، ميول فئة المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو الشراء منذ مطلع الأسبوع الجاري ( 3 جلسات تداول)، وبصافي استثمار بلغ 267 مليون درهم محصلة شراء (137.34 مليون في أبوظبي، و129.68 مليون في دبي).

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وأمس الخميس، واصل مؤشر سوق أبوظبي سلسلة مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، مرتفعاً 0.4% عند مستوى 9796.39 نقطة بدعم أسهم في البنوك والاتصالات والعقار، فيما أغلق مؤشر سوق دبي على انخفاض جديد بنسبة 0.4% إلى 4034 نقطة.

وارتفع في سوق العاصمة سهم «أبوظبي الأول» 0.59% إلى 13.68 درهم، كما ارتفع «إي آند» 2.13% إلى 20.12 درهم، وارتفع «الدار» 1.12% إلى 5.42 درهم، و«العالمية القابضة» 0.7% إلى 404 دراهم.

وشهد السوق 6 صفقات كبرى على أسهم شركة «انفيكتوس للاستثمار» بقيمة 47.4 مليون درهم نفذت على 17.17 مليون سه م، بسعر 2.76 درهم للسهم الواحد.

وفي دبي، تخلى سهم «الإمارات دبي الوطني» عن مكاسبه الصباحية، متراجعاً 0.88% إلى 16.9 درهم، وكذلك «إعمار العقارية» بنزوله 0.28% إلى 7.04 درهم، وفي المقابل، ارتفع «دبي الإسلامي» 1.4% إلى 5.7 درهم.

وبلغت سيولة الأسواق 1.4 مليار درهم، منها 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و328.4 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 312.95 مليون سهم، توزعت بواقع 93.35 مليون سهم في دبي، و219.6 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 53 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 23768 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والاتصالات.

وعلى صعيد الأسهم المتراجعة في قطاع المالية، انخفض «أبوظبي التجاري» 1.23% و«ملتيبلاي» 2.2% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي» من دون تغيير.

وفي الصناعات، انخفض «ألفا ظبي» 0.4% و«أدنوك للإمداد» 1.94%، مقابل ارتفاع «الجرفات البحرية» 2.36% و«حديد الإمارات-أركان» 1.32% و«موانئ أبوظبي» 1.26%.

وفي قطاع العقار، انخفض «منازل»2.71% و«إشراق» 1.14% مع استقرار «رأس الخيمة العقارية».

وعلى صعيد أسهم الطاقة، انخفضت «أدنوك للتوزيع» 0.26% و«أدنوك للحفر» 2% و«دانة غاز» 0.89% مع استقرار «أدنوك للغاز».

وتراجعت أسهم «كيو القابضة» 2.2% و«أمريكانا» 1.38% و«بروج» 0.37% و«بيانات» 0.5%، مقابل ارتفاع «برجيل» 1.02%.

سوق دبي

بدوره، تأثر مؤشر سوق دبي بنزول المؤشرات القطاعية لأسهم المالية والعقار والمرافق والصناعة والخدمات والسلع الاتصالات.

وانخفض في المالية، «جي إف إتش»0.41% و«دبي المالي» 0.62% و«مصرف عجمان» 1.71%. وفي العقار، انخفض «ديار» 0.14% و«إعمار للتطوير» 0.15% و«تيكوم» 0.38% و«الاتحاد العقارية» 0.51%.

وتراجع في الصناعة، «العربية للطيران» 1.09% و«أرامكس» 3.27% و«دبي للاستثمار» 0.82% و«الخليج للملاحة» 0.28% مقابل ارتفاع «سالك»1.51%. وفي المرافق، هبط «ديوا» 1.56% مع استقرار كل من «إمباور» و«تبريد».

توجه السيولة

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر جذباً للسيولة في سوق أبوظبي،«العالمية القابضة» ب216 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 404 درهم، تلاه «ملتيبلاي» الذي اجتذب 115 مليون درهم وصولاً إلى سعر 4.01 درهم، ثم «ألفاظبي» بتداولات قدرها 107.6 مليون درهم ليغلق عند سعر 19.82 درهم، و«أدنوك للغاز» ب57 مليون درهم واستقر سعره عند مستوى 3.42 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر التداولات «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 108.45 مليون درهم، ليغلق عند سعر 16.9 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات ب65.2 مليون درهم وأقفل عند مستوى 7.04 درهم، ثم «مصرف عجمان» الذي اجتذب 26.6 مليون درهم وصولاً إلى سعر 2.29 درهم، و«دبي الإسلامي» ب25.85 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 5.7 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 23 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و18.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و496 ألف درهم محصلة شراء العرب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 23 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 40.12 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 40.12 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.9 مليون درهم محصلة بيع العرب، و16.2 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و22 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 114 مليون درهم محصلة شراء، منها نحو 100 مليون درهم محصلة شراء في سوق أبوظبي، و14 مليون درهم محصلة شراء في سوق دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسيل، بصافي استثمار 114 مليون درهم محصلة بيع، توعت بواقع 100 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و14 مليون درهم محصلة بيع في دبي.