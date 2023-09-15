شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي الياباني يغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع المؤشر نيكي الياباني ليغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي ما زال بطيئا وعزز الاتجاه النزولي توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل.

وصعد نيكي 1.41 % إلى 33168.10 نقطة ليبلغ أعلى مستوى عند الإغلاق منذ السادس من سبتمبر أيلول ويحقق أعلى مكسب يومي منذ 28 أغسطس، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13 % إلى 2405.57 نقطة.

وارتفع سهم يونيكلو المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينج 2.96 % ليمنح المؤشر نيكي أكبر دفعة.

وزاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية 3.03 % وصعد سهم أدفانتست 2.02 %.

وقفز سهم توريكيزوكو هولدنجز 8.96 % بعدما أصدرت الشركة المالكة لسلسلة مطاعم توقعات إيجابية للعام بأكمله.

وعلى النقيض هوى سهم إتش.آي.إس 7.17 % على الرغم من أن شركة السياحة والسفر قلصت خسائرها. وتكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 5.6 مليار ين (38.06 مليون دولار) في تسعة شهور حتى يوليو مقارنة مع خسائر بلغت 33.26 مليار ين قبل عام.

