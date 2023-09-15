شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الدواجن في السعودية خلال شهر.. وارتفاع اللحوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الدواجن في السوق المحلية خلال شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري وسنوي، فيما ارتفعت أسعار اللحوم.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، سجل سعر الدجاج الطازج المحلي (900 جم) في أغسطس 2023 نحو 18.41 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 1.5%، فيما تراجع 2.1% على أساس سنوي.

وسجل سعر الدجاج المجمد المحلي (900 جم) في شهر أغسطس 19.08 ريال، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 0.6%، فيما ارتفع 0.4% على أساس شهري.

وأشارت النشرة إلى أن سعر الدجاج المجمد المستورد (900 جم) سجل في شهر أغسطس الماضي 18.18 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.7%، و8.6% على أساس سنوي.

وانخفض سعر (فيلية صدور الدجاج الطازج) زنة 450 جم، 20.9 ريال في أغسطس الماضي، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.9%، و5.6% على أساس سنوي.

وسجل سعر أفخاذ الدجاج الطازج (450 جم) 10.04 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.5%، وانخفض بنسبة 7.7% على أساس سنوي.

ارتفاع أسعار اللحوم

ارتفع سعر اللحم البقري الطازج (1 كجم) بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مسجلا 49.3 ريال في شهر أغسطس الماضي، بينما انخفض بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وسجل سعر اللحم الضأن الطازج (1 كجم) ارتفاعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 0.5%، و3.03% على التوالي، مسجلا 64.17 ريال في شهر أغسطس الماضي.

وبلغ سعر لحم الجمل الطازج (1 كجم) 53.99 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.5%، و5.4% على أساس سنوي في شهر أغسطس من العام الحالي.

وذكرت النشرة أن سعر اللحم الضأن المبرد المستورد (1 كجم) بلغ في شهر أغسطس الماضي نحو 55.44 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.9%، فيما ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي.