شكرا لقرائتكم خبر عن دروس في الإنفاق السيئ والجيد من خلاصة خبرة 40 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يتحصل كل مستثمر أو صاحب عمل ناشئ على مكاسب مالية كبيرة في وقت قصير، لكن مزايا العمل والفوائد التي يحققها قد تتخطى مسألة المال. ويقول لورنس ج. كوتليكوف أستاذ الاقتصاد في جامعة بوسطن الأمريكية على مدار 40 عامًا، أن أحد أكبر الدروس التي يشاركها دائمًا مع طلابه والأشخاص الذين يطلبون منه نصائح تتعلق بالتمويل الشخصي أو حتى المشورة هو أنه ليس كل الأموال التي ننفقها يجب أن تحقق عائدًا فوريًا على الاستثمار، فالقيمة أكبر من المال، وهي تشمل الجانبان المادي والمعنوي كذلك. وقدم الخبير المخضرم دروساً في "الإنفاق السيئ والجيد" على حد سواء حسب وصفه في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، والذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه، كالآتي:

1) الانفاق على سعادتك:

ذكر كوتليكوف أن بعض المشتريات تهدف فقط إلى إسعادك، ولا بأس بذلك. واعتبر الخبير لاقتصادي الذي أٌلف أحد أكثر الكتب مبيعاً تحت عنوان: "سحر المال: أسرار من خبير اقتصادي للحصول على مزيد من المال"، أنه لا يجب التباكي على الفرص الضائعة ولكن العمل على فرص أخرى، والتركيز دائمًا على مقدار السعادة المتحصلة من استخدام سلعة ما.

2) السلعة والرضا عن الاستخدام:

أوضح كوتليكوف أنه بشراء سلعة بأي سعر، غالي أو منخفض، فبمجرد أن تقدم الغرض منها فقد لبت السلعة طلبك. من ناحية أخرى، بغض النظر عن مدى نجاحك في التخطيط، فحتى الخيارات الأكثر منطقية وحسن النية يمكن أن تتحول إلى مشكلة مالية أكثر مما تستحق.

3) قيمة السلعة على مدار الزمن:

يقول كوتليكوف، أنه اشترى جيتار من نورمبرج بألمانيا عندما كان عمره 16 عامًا ب500 دولار، وهو رقم غالي، لكن هذا الجيتار يذكره بالماضي، إذن قيمة الجيتار ترتفع بعد كل هذه السنوات، وقد أدى الغرض الفعلي لقيمته منذ زمن.

4) فتش عن القيمة:

ذكر كوتليكوف أن ما علمته إياه الخبرات أن شيء بسيط قد يتحول إلى تجربة ذات معنى تعزز نوعية حياتك وصحتك العقلية وتؤتي ثمارها بطرق لا تتوقعها على المدى الطويل. لذا لا تقيم الأمور دائماً من حجمها الظاهري.

5) مثال لأسوأ إنفاق:

اشترى كوتليكوف قارب بمبلغ كبير يصل إلى 26 ألف دولار منذ عقود، لكنه كان مثال لأسوأ انفاق حيث أن الشئ إذا لم يجر نفعًا ولو معنويا فقيمته في الحضيض. واعتبر أن قرار الشراء كان سيئًا لأنه بعد الشراء الأولي اضطر إلى إنفاق 11000 دولار أخرى على محرك جديد ومضخة و3000 دولار لإعادة بناء كابينته العتيقة، و3000 دولار أخرى لجعله صالح للإبحار. ووفق هذه التجربة يقول كوتليكوف أنه حتى الأشياء التي تحبها يمكن أن تجلب لك مزيد من التوتر أكثر من السعادة، لذا أعد التفكير قبل الشراء واطرح الأسئلة ثم اطرح مزيد من الأسئلة خاصة عندما تقوم بعملية شراء كبيرة.