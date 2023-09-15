شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الدقيق والأرز خلال 30 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء أن أسعار الدقيق والأرز ارتفعت في شهر أغسطس 2023، على أساس شهري.

وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات أن سعر الدقيق المحلي الأبيض (1 كجم) سجل في شهر أغسطس الماضي نحو 4.94 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.4%، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 8.1%.

وسجل سعر الدقيق المحلي الأسمر (1 كجم) 3.13 ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 8.7%، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.9%، مقارنة بـ 3.16 ريال في شهر يوليو من العام الحالي.

زيادة في سعر الأرز

وفقا للتقرير سجل سعر الأرز الأبيض البسمتي (10 كجم)، في شهر أغسطس الماضي، 97.65 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 2.1%، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 5.6%.

وارتفع سعر الأرز (مزة هندي) زنة 10 كجم على أساس شهري بنسبة طفيفة 0.04%، مسجلا 76.79 ريال، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 0.8%.

وانخفض سعر الذرة الحلوة (340 جم) على أساس سنوي بنسبة 0.8%، مسجلا 6.04 ريال، فيما استقر على أساس شهري، بينما ارتفع سعر الشعيرية (250 جم) على أساس شهري بنسبة 0.5%،و3.5% على أساس سنوي، مسجلة 5.89 ريال.

وبحسب التقرير فإن سعر المكرونة (500 جم) سجل في شهر أغسطس 2023، نحو 5.94 ريال، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 3.7%، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.5%، مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي.

وأشارت التقرير إلى أن سعر شوربة علب شوفان (500 جم) بلغ في شهر أغسطس الماضي نحو 9.59 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.1%، ومرتفعا على أساس سنوي بنسبة 1.6%.

وسجل سعر الخبز الأبيض (4 أرغفة) في شهر أغسطس 1.12 ريال، مستقرا على أساس شهري، بينما ارتفع 0.9% على أساس سنوي.