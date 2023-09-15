شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» بنسبة 0.3%، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع ليصل إلى 11154 نقطة، وبتداولات بلغت 7.381 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 233.771 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.072 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 91 شركة

ارتفعت أسهم 91 شركة في السوق الرئيسية، بينما انخفضت 131، من بين 229 شركة مدرجة.

وكانت أسهم شركات، الدواء، والمصافي، وإكسترا، ووفرة، ووقت اللياقة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم أميانتيت، وميدغلف للتأمين، وثمار، والباحة، والصقر للتأمين، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 1.3%، ليصل إلى 22808 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 34.340 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.506 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.312 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 36 شركة، بينما انخفضت 11، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.