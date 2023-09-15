شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: «بلت للألومنيوم» يوقع عقدين مع «أمالا» بـ 101.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة لدن للاستثمار عن توقيع مصنع بلت للألومنيوم المملوك لشركة بيلت الصناعية "شركة تابعة" عقد تنفيذ أعمال الألومنيوم بمشروع البحر الأحمر (Four Seasons- Triple Bay) والتي تقوم بها شركة البحر الأحمر العالمية "شركة أمالا" المملوكة لصندوق الإستثمارات العامة.

ويقع المشروع بمحافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر مباشرة ويعد أحد مشاريع برنامج رؤية 2030.

وبحسب الشركة فإن العقد يتضمن تجهيز الواجهات لفلل وفنادق وقصور المنتجعات السياحية (Four Seasons-Triple Bay).

ووفقا لبيان الشركة على «تداول" تبلغ قيمة المشروع 77.530 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 367 يوما، ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2023م وعام 2024م.

ووقع مصنع بلت للألومنيوم المملوك لشركة بلت الصناعية عقد تنفيذ أعمال الألومنيوم بمشروع البحر الأحمر (Six Senses- Triple Bay) والتي تقوم بها شركة البحر الأحمر العالمية "شركة أمالا".

وقالت الشركة إن العقد بقيمة 24.383 مليون ريال، فيما تجهز الشركة الواجهات لفلل وفنادق وقصور المنتجعات السياحية (Six Senses- Triple Bay)، فيما تبلغ مدة العقد 454 يوما.

ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2023م وعام 2024م.