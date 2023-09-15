شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريف" يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع وزير التجارة البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، نايجل هادلستون، على هامش اجتماعات وزراء الصناعة والتجارة التي تستضيفها مدينة صلالة بسلطنة عُمان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تهم البلدان، وبحث تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعي الصناعة والتعدين.

الصادرات غير النفطية

أكّد اللقاء على رفع مستوى التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري، وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين.