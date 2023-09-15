شكرا لقرائتكم خبر عن رتال تختتم مشاركتها كشريك استراتيجي في سيتي سكيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت شركة رتال للتطوير العمراني مشاركتها كشريك استراتيجي في سيتي سكيب العالمي في الرياض، أكبر معرض عقاري في العالم، بحضور أكثر من 160 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وشهد المعرض توقيع صفقات بقيمة 110 مليارات ريال، منها استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار ريال، كما شهد المعرض مبيعات تجاوزت 3 مليارات و800 مليون للوحدات السكنية.

وعرضت شركة رتال للتطوير العمراني من خلال جناحها في المعرض أحدث التقنيات والمجتمعات العمرانية التي تقوم بتطويرها، كما تم إغلاق مبيعات مشروعين من مشاريع الشركة المميزة خلال المعرض، وهي مشروع "نساج الفرسان" إحدى المشاريع التي طورتها رتال مع الشركة الوطنية للإسكان، وكذلك أغلقت مبيعات مشروع "إيوان سدرة" والذي قامت بتطويره مع شركة روشن.

وخلال المعرض، وقعت رتال العديد من العقود والاتفاقيات مع جهات عالمية ووطنية كما أعلنت عن أربعة مشاريع بقيمة 5 مليارات ريال. من ضمنها تم توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير منتجع الريتز كارلتون في الخبر، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة رتال ومصرف الراجحي، وكذاك وقعت شركة نساج إحدى الشركات التابعة لرتال مذكرة تفاهم مع شركة كوليرز الكندية للتعاون المشترك في إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية، كما وقع صندوق الأحساء العقاري اتفاقية تسويق حصرية لمشروع مخطط دار البدرية مع إيجاد العقارية وشركة تدبير للخدمات العقارية إحدى الشركات التابعة لرتال، وشهد المعرض كذلك توقيع اتفاقية نوعية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز الابتكار نحو "بيت المستقبل"، وتفعيل جانب البحث والتطوير للوصول إلى وحدة سكنية مستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، المهندس عبد الله البريكان: نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية لشركة رتال في معرض سيتي سكيب العالمي، الذي يعد منصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات العقارية، وخلال المعرض، أطلقنا العديد من المشاريع الجديدة، التي نتوقع أن تحقق نجاحا نوعياً كبيرا، وتمثل مرحلة جديدة واستثنائية في صناعة التطوير العمراني.

