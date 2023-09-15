تراجع أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 211 ريالاً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

شهدت أسعار الذهب اليوم في المملكة انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 نحو 230.17 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.99 ريال.

عيار 21 يُسجل 201.40 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.40 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.63 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.26 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار 24 230.17

الذهب عيار 22 210.99

الذهب عيار 21 201.40

الذهب عيار 18 172.63

الذهب عيار 14 134.26

أوقية الذهب تسجل 7.158.21 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7.158.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239.376.80 ريال.

أسعار الذهب أمس

سعر جرام الذهب عيار 24 231.77

سعر جرام الذهب عيار 22 212.45

سعر جرام الذهب عيار 21 202.8

سعر جرام الذهب عيار 18 173.82

سعر جرام الذهب عيار 14 135.2

أوقية الذهب تسجل 7.201.20 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7.201.20 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 231.527.55 ريال.