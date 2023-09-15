وزارة الاستثمار توقع ثلاث مذكرات تفاهم لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة الاستثمار ثلاث مذكرات تفاهم مع مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي لتعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار، والارتقاء بالخدمات البنكية وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم المستثمرين على توسيع استثماراتهم وتقديم التسهيلات للشركات بهدف إثراء الرحلة الاستثمارية، وبما يعمل على تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.