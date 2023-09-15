شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق: رفع 17ألف م 3 مخلفات من مراكز الخدمات تمهيدا لطرح قطع أراضى استثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأنه فى ضوء سعى الجهاز لإتاحة قطع الأراضى الاستثمارية الشاغرة بهدف زيادة الخدمات بالمدينة.

وفى إطار حملات الجهاز الموجهة لضبط معدات النقل الثقيل المخالفة والقائم أصحابها بإلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة وردعاً للمخالفين فقد تم توجيهم لرفع المخلفات من مراكز الخدمات وبكميات مضاعفة عن المرصودة أثناء ضبطهم وأيضاً بخلاف الغرامات المالية المقررة ومدة التحفظ على المعده وذلك تحت إشراف المنظومة المتخصصة لنقل المخلفات للمقالب العمومية.

وأوضح رئيس الجهاز بإنه تم خلال (15) يوم رفع ونقل مخلفات تقدر بكمية (17ألف)م3 ،مشيراً إلى إستمرار الأعمال حرصاً على تحقيق خطة التوسع فى إتاحة قطع الأراضى الإستثماريه والخدميه بمدينة الشروق.