شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 11446 سيارة ملاكى و26653 مركبة زيرو أغسطس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد " السيارات الملاكى - الزيرو" التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها سجلت حوالى 11446 سيارة ملاكي.

وأوضح التقرير أنه من بين هذه السيارات حوالي 382 سيارة موديل 2020 و271 سيارة موديل 2021 و1612 سيارة موديل 2022 و7019 سيارات موديل 2023 و2162 سيارة ملاكي .

يذكر أن عدد " المركبات المتنوعة " التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 26673مركبة وهذا يعنى ان المبيعات الفعلية للسوق فى حاله ارتفاع بالمقارنه بالشهر السابق حيث كانت قد حققت 18586 مركبه .

وكشف تقرير أغسطس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748مركبة موديل 2020 و2949مركبة موديل 2021و8076مركبة موديل2022 و11003مركبة موديل 2023 و2877 مركبه موديل 2024 .