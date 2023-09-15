شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في أسعار الخرسانة.. وتباين في «الأسمنت» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباينت أسعار الأسمنت في شهر أغسطس الماضي، فيما سجلت أسعار الخرسانة انخفاضا، على أساس شهري.

ووفقا لنشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات، انخفض سعر الأسمنت الأبيض الوطني على أساس شهري بنسبة 0.7%، ليصل إلى 37.83 ريال لـ(50 كجم)، فيما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.42%، بينما ارتفع سعر الأسمنت الأسود بنسبة 0.3%، و3.6% على أساس شهري وسنوي على التوالي.

وذكرت النشرة أن سعر الجبس الوطني (40 كجم) سجل 15.92 ريال في أغسطس 2023، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 0.6%، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.9%، في حين ارتفع الرمل الناعم الأبيض بنسبة 0.9%، و 2.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي مسجلا 62.13 ريال للمتر المكعب.

وأفاد النشرة بأن سعر البلوك الأسود مقاس 15 سم (1000 حبة) سجل في شهر أغسطس الماضي نحو 1691.74 ريال، منخفضا على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.1%، و4.2% على التوالي.

وسجل سعر البلوك الأسود مقاس 20 سم (1000 حبة) 1758.41 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 1.1%، و5.3% على أساس سنوي.

وبحسب النشرة فإن سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) سجل في شهر أغسطس الماضي نحو 215.32 ريال للمتر المكعب، منخفضا على أساس سنوي بنسبة 3.1%، فيما ارتفع بنسبة طفيفة 0.02% على أساس شهري.

وانخفض سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) للمتر المكعب بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مسجلا 194.27 ريال، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة ضئيلة تقدر بنحو 0.02%.

وتراجع سعر الخرسانة (عادي 350 ك) بنسبة 0.2%، و3.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، في أغسطس الماضي، مسجلا 205.69 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر الخرسانة (عادي 250 ك) في أغسطس الماضي نحو 185.24 ريال، منخفضا على أساس شهري بنسبة 0.1%، و3.1% على أساس سنوي.