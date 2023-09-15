شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 10 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر اليوم الجمعة، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميًا.

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 46 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 94.16 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 90.74 دولار، وهذا أعلى مستوى تداول للخامين القياسيين منذ نوفمبر الماضي.

خفض متطلبات الاحتياطي الصيني

قالت تينا تنج المحللة في (سي.إم.سي) إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بشكل عام، وإن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركًا للسوق في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأدت المخاوف المستمرة بشأن العرض، وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، ما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

المراهنة على النفط

قال إدوارد مويا المحلل في أواندا: "المراهنة على النفط أصبحت تجارة مفضلة في وول ستريت، لا أحد يشكك في أن قرار أوبك بلس في نهاية الشهر الماضي سيبقي سوق النفط في حالة شح شديد في الربع الرابع".