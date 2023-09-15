شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تبدأ خطة زيادة الإنتاج لتطوير وتأهيل المصنع القائم وتدشين مصنع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة مصر للألومنيوم لتطوير وإعادة التأهيل المصهر الحالي، وتقييم النفقات الرأسمالية المطلوبة لضمان التشغيل لنحو 25 إلى 30 عامًا أخرى من العمر التشغيلي للمصهر الحالي بما في ذلك الامتثال لجميع قوانين ومعايير الصحة والسلامة والاشتراطات البيئة.

سيعمل المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية من (260.000 طن سنة) إلى نحو (320.000 طن سنة).

وتصل إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة 300 مليون دولار أمريكي، وبالفعل أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن طرح مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة مصر ، إن إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.

وكذلك إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا ، حيث أن آخر موعد لتسليم المظاريف يوم 12 أكتوبر المقبل.

كما تخطط شركة مصر للالومنيوم لإنشاء مصنع إنتاج جديد في سفاجا بطاقة انتاجية تصل الى 300,000 طن سنة، ويهدف المشروع وفق الخريطة الاستثمارية لقطاع الأعمال العام بشكل رئيسى إلى تغطية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي، ونسبة 70% من التصدير. .

كما يتضمن المصنع أيضا بتكلفة اضافية ،اضافة وحدة خاصة بإنتاج الألومينا من خام البوكسيت لتقليل تكلفة الانتاج، حيث تقوم الشركة حاليا باستيراد الألومينا من دول مختلفة وتبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة 1.9 مليار دولار أمريكي

وبحسب الخريطة الاستثمارية تخطط شركة مصر للألومنيوم لإطلاق مشروع جديد لتصنيع الجنوط الألومنيوم عن طريق تقنية(LPDC)، وذلك باستخدام الألومنيوم المصهور.

وتبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 2 مليون جنط من سبائك الألومنيوم سنويا من مختلف الأنواع والأحجام (65) لانتاج 17 بوصة ، 35% لانتاج 18 بوصة).

كما تبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالي 154 مليون يورو، علاوة على دراسة انشاء مشروع جديد لإنتاج رقائق الألومنيوم للوفاء باحتياجات السوق المحلية ، حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالي 120 مليون دولار سنويا .