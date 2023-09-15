شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملكية «انفيكتوس القابضة» في «انفيكتوس للاستثمار» إلى 68.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «انفيكتوس للاستثمار بي إل سي»، بأن المساهم الأكبر للشركة وهي انفيكتوس القابضة المحدودة قامت بشراء أسهم إضافية من السوق في صفقة تداول واحدة يوم الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2023.

وأوضحت الشركة أن نسبة الأسهم التي تمتلكها شركة انفيكتوس القابضة المحدودة بنسبة تقديرية قدرها 1.533%، لتصبح الآن تمتلك تقريباً 68.497% من أسهم شركة «انفيكتوس للاستثمار بي إل سي».

يذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان قد شهد في جلسة الخميس 6 صفقات كبيرة على «انفيكتوس للاستثمار» بقيمة 47.4 مليون درهم، نفذت على عدد 17.17 مليون سهم بسعر 2.76 درهم للسهم الواحد.