“أوبك” تستعيد ذكريات 63 عاماً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تحتفل منظمة الدول المصدِّرة للنفط “أوبك”، بالذكرى الـ 63 على تأسيسها عام 1960، إذ اجتمع ممثلون من خمس دول منتجة للنفط في بغداد لتأسيس منظمة “أوبك”، خلال الفترة بين 10 إلى 14 سبتمبر من نفس العام.

وانضمت للمنظمة دول أخرى منتجة للنفط بعد ذلك إلى الأعضاء المؤسسين الخمسة، بهدف دعم استقرار سوق النفط وحماية حق جميع الدول في ممارسة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية من أجل التنمية.

وتدعم “أوبك” على مدار 63 عامًا، مسارات التعاون والحوار واحترام الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة التصدي للتحديات بطريقة جماعية، وهو ما يظهر جليًا من خلال تعاون المنظمة مع 10 دول منتجة غير أعضاء فيها لتحقيق استقرار سوق النفط العالمية.

وركزت جهودها على مدار أكثر من ستة عقود، على دعم استقرار سوق النفط من أجل جميع المنتجين والمستهلكين، وأيضًا بهدف دعم الاقتصاد العالمي عمومًا، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه هذه الصناعة.