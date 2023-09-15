سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 15-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أبقى بنك مصر على مستوى سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع,

كما حافظ سعر الدولار على مستواه داخل فروع بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار على مستويات أمس داخل بنك كريدي أجريكول أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه داخل بنك المصرف المتحد عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أظهر موقع بنك البركة وصول سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

وصل مستوى سعر الدولار أمام نظيره المصري بموقع بنك الإسكندرية الإلكتروني إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

عرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار اليوم داخل الشركة المصرفية العربية الدولية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.