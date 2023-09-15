شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للاستثمار» التابعة لـ«مبادلة» تطلق شركة إدارة أصول استثمارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار (Invest AD)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن إطلاق «إنفيست اية دي جلوبل است منجر» Invest AD Global Asset Manager، وهي أول شركة تحصل على ترخيص نشاط إدارة صناديق الأصول الاستثمارية بموجب اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

وستعمل شركة «إنفيست اية دي جلوبل است منجر» على إطلاق منتجات استثمارية في فئات الأصول والأسهم البديلة، بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في إدارة الاصول.

وقال محمد بهزاد سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار: «باعتبارنا شركة تابعة ومملوكة لمبادلة، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي اليوم، يسعدنا إطلاق أول شركة لإدارة الأصول الاستثمارية بعد اللوائح الجديدة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع».

وأضاف: «تم تصميم اللوائح الجديدة لهيئة الأوراق المالية والسلع لتنشيط قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي تأسيس هذه الشركة إلتزاما منا للعب دور قيادي في دعم هذه الجهود».

وأوضح أن الشركة تهدف إلى تزويد المستثمرين في دولة الإمارات بحلول استثمارية متطورة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الاستثمارية. وستقوم الشركة أيضًا باستثمار رأس المال الأولي في منتجاتها، مما يوفر للمستثمرين راحة إضافية. وذكر سليمي: «مع سجل شركة أبوظبي للاستثمار الممتد لأكثر من 45 عاماً، فإننا نؤمن أن إنفيست اية دي جلوبل است منجر Invest AD Global Asset Manager مؤهلة لتلبية الطلب المتنامي على الحلول الاستثمارية المتميزة في المنطقة، ونحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية».