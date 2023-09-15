بداية التعاملات.. هبوط بسعر الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1457 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2497 جنيهات للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1917 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 0.37% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.