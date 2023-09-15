شكرا لقرائتكم خبر عن «مالية عجمان» تعرّف أصحاب المشاريع بـ «توريد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نظّمت دائرة المالية في عجمان، ورشة عمل توعوية بعنوان: «كيف تكون مورّداً معتمداً في حكومة عجمان»، لتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على آلية ومزايا التسجيل في منصة «توريد» المخصَّصة لمورّدي الحكومة، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة «أنامل من ذهب»، إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الأسر المنتجة، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان، وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وأشار مروان آل علي، مدير عام الدائرة، إلى أن هذه الورشة تندرج في إطار الحرص على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، انطلاقاً من إدراكها لأهمية الدور الذي تلعبه تلك المشاريع بوصفها جزءاً جوهرياً في الاقتصاد على مستوى دولة الإمارات.

وقال: «نحرص في الدائرة، على استثمار جميع فرص التعاون مع شركائنا في القطاع الحكومي والخاص، لدعم بيئة الأعمال في الإمارة، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بكل ما شأنه زيادة فرص النمو والازدهار أمامها. من هنا، أقمنا بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال «رخصة بدايات» هذه الورشة لتعريف أصحاب تلك المشاريع على آلية التسجيل في المنصة، وتشجيعهم على الاستفادة من مزاياها، وإتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع على المناقصات والممارسات التي تطرحها الجهات الحكومية في الإمارة، والمشاركة فيها، مشيراً إلى العطاءات المقَّدمة من تلك الشركات لرفدها وتعزيز نجاح أعمالها.

واستعرضت الورشة كيفية تسجيل الدخول، من خلال الهوية الإماراتية، وخطوات تسجيل مورّد، من خلال ميزة التعرف البصري إلى الأحرف (قراءة بيانات الرخصة التجارية إلكترونياً)، وآلية معالجة طلب التسجيل، وكيفية إنشاء الحساب وإدارته، فضلاً عن خطوات تجديد التسجيل، واستعراض المناقصات وتقديم عروض الأسعار.

وتُعَدُّ المنصة النظام الرقمي المركزي الخاص بإدارة علاقات المورِّدين لحكومة عجمان، وأطلقتها الدائرة لإتاحة تجربة مرنة متكاملة أمام المورّدين، لإنجاز جميع مراحل توريداتهم الحكومية، من الاطلاع على المناقصات وتقديم العطاءات ومتابعتها، واستلام أوامر الشراء، إلى التسليم ورفع الفواتير ومتابعة الدفعات. وتستخدم المنصة أحدث التقنيات المتقدمة والآمنة للتسجيل والدخول إلى الحساب، وتتميز بمستويات عالية من الكفاء والشفافية في جميع مراحل عملية التوريد.